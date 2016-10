Die Mittelalter-Rocker HAGGEFUGG veröffentlichen in Eigenproduktion ihr erstes Album.



Im Zeitalter der Fantastillionen Genres haben sich sechs Musiker aus Köln mit einem zwinkernden Auge dem PROST MITTELALTER PARTY ROCK verschrieben.



Mit Hard Rock, Metal, Dudelsäcken und Schalmeien liefern sie ein musikalisches Fundament für wohl bekannte und zahlreiche eigene Melodien.



2015 gaben HAGGEFUGG ihr Live-Debut, nun kommt am 12.November ihr erstes Studioalbum "Metgefühl" in die Läden.