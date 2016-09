Am 14. Oktober 2016 wird das neue Album "The Siren's Song" der schottischen Classic-Rocker HAIR OF THE DOG auf CD und Vinyl durch das Kultlabel Kozmic Artifactz veröffentlicht.









Tracklist:



1. Into The Storm

2. You Soft Spoken Thing

3. Don’t Know My Name

4. The Spell

5. Weary Bones

6. Gypsy Eyes

7. My Only Home

8. Wage With The Devil

9. The Siren’s Song Part I

10. The Siren’s Song Part II