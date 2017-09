HALESTORM sind derzeit in den "Dark Horse Recording Studios" erneut unter der Ägide von Produzent Nick Raskulinecz [u.a. RUSH, KORN, ALICE IN CHAINS, DEFTONES] mit den Aufnahmen zu ihrem mittlerweile vierten Album befasst, das Anfang 2018 erscheinen soll.

HALESTORM und Raskulinecz haben bereits bei der Cover-EP "ReAniMate 3.0: The CoVeRs eP", die im Januar 2017 veröffentlicht wurden, gemeinsame Sache gemacht.



Hier gibt es einen Clip aus dem Studio dazu: