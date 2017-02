Svart Records haben sich die Dienste von HALLATAR gesichert, deren Debüt mit dem Namen "No Stars Upon The Bridge", inspiriert von den Texten und Gedichten von Aleah Starbridge, im Herbst 2017 veröffentlicht werden soll.



HALLATAR besteht aus SWALLOW THE SUN- bzw. TREES OF ETERNITY-Gitarrist Juha Raivio, AMORPHIS-Frontmann Tomi Joutsen und ex-HIM-Drummer Gas Lipstick.

HALLATAR kann als Fortführung von TREES OF ETERNITY gesehen werden, deren - ebenfalls via Svart veröffentlichtes - Debüt, "Hour Of The Nightingale", gleichzeitig das Vermächtnis der im April 2016 verstorbenen Sängerin [und Partnerin von Juha Raivio] Aleah Starbridge darstellt.

Juha Raivio hat nach dem Tod seiner Lebensgefährtin ihre Texte und Gedichte zusammengetragen und im Rahmen seiner Trauerarbeit schließlich Musik dazu geschrieben.





HALLATAR ist:



Tomi Joutsen - Vocals

Gas Lipstick - Drums

Juha Raivio - Guitar, Bass, Keys