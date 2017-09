Die u.a. um Mitglieder von AMORPHIS und SWALLOW THE SUN versammelten HALLATAR habeb mit "My Mistake" einen neuen Song veröffentlicht. Die Nummer fungiert als Vorbote zu ihrem neuen Album "No Stars Upon The Bridge" und beinhaltet unter anderem Gast-Vocals von DRACONIAN-Sängerin Heike Langhans. DIe Platte soll am 13. Oktober in den Handel kommen.