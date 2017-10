Metal Blade Records vermelden das Signing der Doom Metaller von HAMFERD von den Färöer-Inseln.



Die Band freut sich auch: "Wir sind gleichzeitig gethrilled und stolz darauf, das Agreement mit Metal Blade Records verkünden zu dürfen! Seit wir 2008 mit der Band begonnen haben, haben wir sehr eng mit unserem Label Tutl zusammengearbeitet. Diese Kooperation hat sich für uns ausgezahlt und unsere Verbundenheit endet jetzt auch nicht völlig. Dennoch haben wir uns dazu entschlossen, für die anstehenden Alben zu einem international bekannteren Metallabel zu wechseln, welches uns hoffentlich dabei hilft, auf das nächste Level zu kommen. Wir sind zuversichtlich und positiv gestimmt, dass Metal Blade mit seinem Setup und seinem Engagement die richtige Wahl sind. Qualitativ sind sie das mit Sicherheit, schließlich sind viele unserer Lieblingskünstler bei ihnen unter Vertrag, die eine Tonne an bahnbrechenden Alben veröffentlicht haben. Ihr Erbe und ihre Hingabe zum Metal ist entscheidend. Unser neues Album hat einen weiten Weg hinter sich und es ist überflüssig zu erwähnen, dass wir uns sehr darüber freuen, es in Kürze zu veröffentlichen!"



HAMFERD werden ihr neues Album, den Nachfolger zu "Evst" aus dem Jahre 2013, Anfang nächsten Jahres via Metal Blade veröffentlichen.





HAMFERD sind:



Jón Aldará - Vocals

John Egholm - Guitar

Theodor Kapnas - Guitar

Ísak Petersen - Bass

Esmar Joensen - Keyboards

Remi Johannesen - Drums