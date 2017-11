Das finale Line-Up des mittlerweile 12. "Hammer Of Doom"-Festivals, das dieses Jahr am 17. und 18. November 2018 in der Würzburger "Posthalle" steigen wird, steht fest.

Neben CRIPPLED BLACK PHOENIX haben die Veranstalter für den Festival-Samstag als Opener die Würzburger Lokalmatadore von CRANIAL verpflichten können, die Running Order für beide Tage steht damit auch schon fest.



Das Line-Up liest sich für das "Hammer Of Doom XII" folgendermaßen:



CIRITH UNGOLl (USA)

WARNING (UK)

LUCIFER'S FRIENDl (GER)

TIME LORD - Tribute to Terry Jones w/ Members of PAGAN ALTAR (UK)

COUNT RAVEN (SWE)

THE DOOMSDAY KINGDOM (SWE)

THE VISION BLEAK (GER)

CRIPPLED BLACK PHOENIX (UK)

PROCESSION (CHL/SWE/DK)

NAEVUS (GER)

BELOW (SWE)

WITCHWOOD (ITA)

THE TEMPLE (GRE)

CRANIAL (GER)