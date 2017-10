Das diesjährige, mitlerweile zwölfte "Hammer Of Doom"-Festival in der "Posthalle" in Würzburg, das am 17. und 18. November 2017 über die Bühne gehen wird, hat sein Billing mittlerweile komplettiert:





Freitag, 17.11.2017:



WARNING

LUCIFER'S FRIEND

PROCESSION

WITCHWOOD

THE TEMPLE



Samstag, 18.11.2017:



CIRITH UNGOL

TIME LORD

PAGAN ALTAR

COUNT RAVEN

DOOMSDAY KINGDOM

THE VISION BLEAK

BELOW

NAEVUS

PILGRIM





Die endgültige Running Order wird demnächst bekannt gegeben.

Übrigens: Wer im Vorjahr beim elften "Hammer Of Doom" gewesen ist [wo der Autritt der Doomlegende von SAINT VITUS kurzfristig ersatzlos ausgefallen ist] und sein Ticket von 2016 vorlegen kann, erhält - wie seinerzeit vom Veranstalter versprochen - zehn Euro Rabatt auf den diesjährigen Kartenpreis.