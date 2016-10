Das diesjährige, bereits elfte "Hammer Of Doom"-Festival in der Würzburger "Posthalle" rückt immer näher und auch das Billing ist mittlerweile nahezu komplett: als Headliner am Festival-Freitag fungieren neben THE SKULL nämlich PRIMORDIAL und für den Samstag stehen vor SAINT VITUS, die mit ihrem Ur-Sänger Scott Reagers anreisen, die Schweizer Dunkelheimer von SAMAEL auf der Bühne, die eine "Special Show" mit ihrem Klassikeralbum "Ceremony Of Opposites" zum Besten geben werden.



Der Veranstalter meldet sich darob wie folgt zu Wort:

Hallo Freunde,



wir können nun den Freitag komplettieren. Die polnischen Newcomer MONASTERIUM werden den Reigen am Freitag mit ihrem tollen Epic Doom à la Candlemass oder Solitude Aeturnus eröffnen.



Für den Samstag konnten wir noch eine der originellsten und eigenständigsten Bands aus Deutschland gewinnen. DARK MILLENNIUM haben sich gerade erst wiedervereint und werden auch auf dem "Hammer Of Doom" mit ihrer einzigartigen und mitreißenden Mischung aus Doom, Death und Progressive Metal begeistern.



HAMMER OF DOOM XI



Freitag:



PRIMORDIAL (IRE)

THE SKULL (USA)

CAUCHEMAR (CAN)

MONASTERIUM (POL)



Samstag:



SAINT VITUS (USA) (feat. Originalsänger Scott Reagers)

SAMAEL (CH) (Special "Ceremony Of Opposites"-Show)

ANTIMATTER (UK)

LORD VICAR (FIN)

DARK MILLENNIUM (GER)

UNIVERSE 217 (GRE)

APOSTLE OF SOLITUDE (USA)

+ more

Das 11. "Hammer Of Doom"-Festival steigt am 18. und 19. November 2016 wie immer in der "Posthalle" Würzburg.