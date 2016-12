Die Organisatoren den "Hammer Of Doom"-Festivals melden sich wie folgt zurück: Hallo Freunde,



Wir können euch die nächste Band für unser 12. "Hammer Of Doom"-Festival präsentieren.



Nachdem Terminprobleme bereits einen Auftritt 2016 verhindert hatten, sind wir froh, dass NAEVUS mit ihrem starken neuen Album nun 2017 am "HOD" spielen werden.



Tickets und weitere Bands wird es sehr bald geben.



HAMMER OF DOOM XII



LUCIFER'S FRIEND (GER)

NAEVUS (GER)

THE TEMPLE (GRE)



17. + 18. November 2017

Posthalle Würzburg