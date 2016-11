Die Running Order des diesjährigen "Hammer Of Doom XI"-Festivals, das am 18. und 19. November 2016 wie immer in der Würzburger "Posthalle" steigen wird, steht nun auch und liest sich wie folgt:



Freitag:



PRIMORDIAL (IRE)

THE SKULL (USA)

CAUCHEMAR (CAN)

MONASTERIUM (POL)



Samstag:



SAINT VITUS (USA) (feat. Originalsänger Scott Reagers)

SAMAEL (CH) (Special "Ceremony Of Opposites"-Show)

ANTIMATTER (UK)

LORD VICAR (FIN)

DARK MILLENNIUM (GER)

UNIVERSE 217 (GRE)

APOSTLE OF SOLITUDE (USA)

IRON VOID (UK)

NIGHT GAUNT (ITA)