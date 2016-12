Drummer David Wallin hat die schwedischenm Metaller von HAMMERFALL verlassen, um sich vermehrt seiner Familie widmen zu können.



Die verbliebenen Mitglieder sind untröstlich, aber zuversichtilich: "Das ist sehr unglücklich, und wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftige Karriere und sein weiteres Leben. Aber wir haben bereits den perfekten Ersatz gefunden und sind überzeugt davon, dass Ihr ihn ebenso schnell und herzlich willkommen heißen werdet wie David.



Ladies and gentlemen, ohne weiteres Vertun, hier der neue Drummer von HAMMERFALL: Johan Koleberg [ex-THERION]. Bitte begrüßt ihn mit offenen Armen, denn er ist ein fantastsicher Drummer und einfach ein großartiger Kerl.



Wir können es kaum erwarten, wieder auf die Straße zu kommen und Euch zu zeigen, was dieses Line-Up von HAMMERFALL vermag. Wir sind sehr aufgeregt! Wir sehen uns bei den Konzerten, es wird der Wahnsinn!"



HAMMERFALLs zehntes Studio-Album, "Built To Last", wurde am 04. November 2016 via Napalm Records veröffentlicht und im Januar 2017 auf die große "Built To Tour"-Gastspielreise starten.