Die schwedischen Heavy Metaller HAMMERFALL haben mit "Hammer High" ein neues Video zu ihrem kommenden Album "Built To Last" veröffentlicht. Die Platte selbst wird am 4. November 2016 in die Läden kommen.







01. Bring It!

02. Hammer High

03. The Sacred Vow

04. Dethrone And Defy

05. Twilight Princess

06. Stormbreaker

07. Built To Last

08. The Star Of Home

09. New Breed

10. Second To None