Die schwedischen Metaller HAMMERFALL haben ein Video zu ihrem Song "Dethrone And Defy" veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem aktuellen Album "Built To Last", das seit November über Napalm Records erhältlich ist.







01. Bring It!

02. Hammer High

03. The Sacred Vow

04. Dethrone And Defy

05. Twilight Princess

06. Stormbreaker

07. Built To Last

08. The Star Of Home

09. New Breed

10. Second To None