Die schwedischen Sleaze Rocker von HARDCORE SUPERSTAR werden am 13. Dezember 2017 eine neue Single namens "Baboon" veröffentlichen.

Der Song stammt von ihrer kommenden Scheibe, "You Can't Kill My Rock 'N' Roll", die voraussichtlich im März/April 2018 in den Läden stehen wird.





Hier ein Video zur noch aktuellen Single, "Have Mercy On Me":