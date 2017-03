Die australischen Thrash Metaller HARLOTT haben mit "Extinction" ein neues Album angekündigt, das am 7. April via Metal Blade Records in den Handel kommen wid. Neben Artwork und Tracklist hat die Truppe bereits einen neuen Song namens "First World Solutions" vorgestellt:







01. Extinction

02. First World Solutions

03. The Penitent

04. Whore

05. No Past

06. Conflict Revelation

07. Better Off Dead

08. Violent Conspirator

09. And Darkness Brings The Light

10. Final Weapon

11. Parasite

12. Epitaph