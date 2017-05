Mit "Walk Through Fire" kann hier ein neuer Song der polnischen Black/Death Metaller von HATE gestreamt werden.

Der Track stammt vom aktuellen Album von HATE, "Tremendum", das am 05 Mai 2017 via Napalm Records erschienen ist.





"Tremendum"-Trackliste:



01. Asuric Being

02. Indestructible Pillar

03. Svarog's Mountain

04. Numinosum

05. Fidelis Ad Mortem

06. Into Burning Gehenna

07. Sea Of Rubble

08. Ghostforce

09. Walk Through Fire

10. Hearts Of Steel (Bonustrack)



HATE ist:



Adam "ATF Sinner" Buszko - Guitar, Vocals

Pavulon - Drums

Apeiron - Bass (live)

Domin - Guitar (live)