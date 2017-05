Die dänischen Thrash Metaller von HATESPHERE werden die Doomcoreler von CROWBAR beim zweiten Teil ihrer laufender Europatournee ab sofort begleiten und sind bei folgenden Gelegenheiten live zu sehen:



17.05: Viper Room, Vienna, Austria

18.05: Bauhof, Pettenbach, Austria

19.05: Galvanik, Zug, Switzerland (Headlinershow w/out CROWBAR)

21.05: BETA 2300, Copenhagen, Denmark

22.05: Atlas, Aarhus, Denmark

23.05: Roxy, Flensburg, Germany

24.05: Schlachthof, Wiesbaden, Germany

25.05: Faust, Hannover, Germany





HATESPHERE-Festival-Update:



22.06: Nummirock, Nummijärvi, Finland

24.06: Copenhell, Copenhagen, Denmark

13.07: Dong Open Air, Neukirchen/Vluyn, Germany

28.07: Xtreme Fest, Albi, France

22.09: Börom Pöm Pöm, Oberentfelden, Switzerland

23.09: Nijverdal Tattoofest, Nijverdal, Holland

24.09: Chez Paulette, Toul, France





Zudem wird HATESPHEREs Album von 2004, "Ballet Of The Brute", am 19. Mai 2017 via Scarlet Records als Vinyl-LP veröffentlicht.