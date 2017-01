Die dänischen Thrasher von HATESPHERE haben die Möglichkeit, die Bay Area-Thrash-Urväter von METALLICA bei ihrem Gastspiel in der "Royal Arena" in Kopenhagen Ende des Jahres zu supporten, vorausgesetzt, sie bekommen genügend Stimmen, denn die Fans dürfen über den jeweiligen lokalen Support abstimmen.



Die aktuelle HATESPHERE-Scheibe, "New Hell", ist indes auch auf Vinyl erhältlich und via Supreme Chaos Records als limitierte weiße und reguläre Vinyl-LP erhältlich.



Folgende Live-Shows sind derzeit für HATESPHERE für 2017 bestätigt:



11.02.17: Midwinter Meltdown, Turbinen, Randers, Denmark

25.02.17: Blastfest, Bergen, Norway

13.07. bis 15.07.17: Dong Open Air, Neukirchen/Vluyn, Germany