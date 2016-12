Die Thrash Metaller HAVOK haben mit "Conformicide" ein neues Album angekündigt, das am 10. März 2017 über Century Media Records erscheinen wird. Zudem wird sich die Truppe im kommenden Jahr zusammen mit WARBRINGER, GOROD und EXMORTUS auf Tour durch Europa begeben. Artwork und Termine fallen wie folgt aus:







01.04.2017 Edingburgh [UK] - Heavy Scotland Festival * Havok only!

02.04.2017 Manchester [UK] - Rebellion

03.04.2017 Birmingham [UK] - Mama Roux’s

04.04.2017 London [UK] - Underworld

05.04.2017 Hasselt [Belgium] - Muziekodroom

06.04.2017 Tilburg [The Netherlands] - 013

07.04.2017 Hamburg [Germany] - Logo

08.04.2017 Aarhus [Denmark] - Royal Metal Festival

09.04.2017 Gothenburg [Sweden] - Sticky Fingers

11.04.2017 Helsinki [Finland] - Tavastia

13.04.2017 Stockholm [Sweden] - Fryshuset Klubben

14.04.2017 Copenhagen [Denmark] - Pumpehuset

15.04.2017 Berlin [Germany] - Cassiopeia

16.04.2017 Markneukirchen [Germany] - Framus & Warwick Concert Hall

17.04.2017 München [Germany] - Feierwerk

19.04.2017 Vienna [Austria] - Arena

20.04.2017 Ljubljana [Slovenia] - Orto Bar

21.04.2017 Brescia [Italy] - Circolo Colony