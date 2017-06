Die US-Thrash Metaller von HAVOK machen im Zuge der Veröffentlichung ihres immer noch aktuellen Albums, "Conformicide", erneut in Europa Halt und sind u.a. hier live zu erleben:



HAVOK "Live in Europe":



10.08.2017 Jaromer (Czech Republic) - Brutal Assault Open Air

11.08.2017 Ieper (Belgium) - Ieper Festival

13.08.2017 Vagos (Portugal) - Vagos Metal Fest

14.08.2017 Wiesbaden (Germany) - Schlachthof w/ GORGUTS etc.

15.08.2017 Leipzig (Germany) - Naumanns w/ GORGUTS

16.08.2017 Rotterdam (The Netherlands) - Baroeg w/ GORGUTS

17.08.2017 Oberhausen (Germany) - Kulttempel w/ GORGUTS

19.08.2017 Dinkelsbühl (Germany) - Summer Breeze Open Air

20.08.2017 Wrocław (Poland) - Zaklęte Rewiry w/ CONVERGE etc.

21.08.2017 Bratislava (Slovakia) - Majestic Music Club w/ CONVERGE etc.

22.08.2017 Vienna (Austria) Arena w/ CONVERGE etc.

23.08.2017 Munich (Germany) - Backstage w/ CONVERGE etc.

24.08.2017 Aarau (Switzerland) - Kiff w/ CONVERGE etc.

25.08.2017 Paris (France) - Trabendo w/ CONVERGE etc.

26.08.2017 Wörrstadt (Germany) - Neuborn Open Air

02.09.2017 Markneukirchen (Germany) - Reeveland Fest