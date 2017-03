Die Thrash Metaller HAVOK haben inzwischen ein Video zu ihrem Song "Intention To Deceive" veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album "Conformicide", das am 10. März über Century Media in den Handel kommen wird:







01. F.P.C.

02. Hang 'Em High

03. Dogmaniacal

04. Intention To Deceive

05. Ingsoc

06. Masterplan

07. Peace Is In Pieces

08. Claiming Certainty

09. Wake Up

10. Circling The Drain