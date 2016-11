HEAVEN SHALL BURN werden im Zuge der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums, "Wanderer", die Nu Metaller von KORN auf ihrer Europatour begleiten, ebenfalls mit von der Partie werden HELLYEAH sein.



KORN w/ Special Guests: HEAVEN SHALL BURN, HELLYEAH:



11.03.17 (CH) Zuerich - Event Park

12.03.17 (IT) Milan - Alcatraz

15.03.17 (PT) Lisbon - Compo Pequeno

17.03.17 (ES) Madrid - Barclaycard Center

18.03.17 (ES) Barcelona - Sant Jordi Club

20.03.17 (FR) Paris - Le Zénith

21.03.17 (BE) Antwerp - Lotto Arena

22.03.17 (NL) Tilburg - 013

24.03.17 (DE) Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

25.03.17 (DE) Duesseldorf - Mitsubishi Electric Halle

27.03.17 (DE) Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

28.03.17 (DE) Berlin - Velodrom

30.03.17 (CZ) Prague – Forum Karlin

31.03.17 (PL) Warsaw – Torwar Hall

02.04.17 (DE) Munich - Zenith

03.04.17 (AT) Vienna - Gasometer