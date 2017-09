Im Frühjahr 2018 starten HEAVEN SHALL BURN eine Tournee, die Daten wurden nun bekannt gegeben.



Begleitet wird die Band von AUGUST BURNS RED, WHITECHAPEL und IN HEARTS WAKE.





08.03.18 (DE) Wiesbaden - Schlachthof

09.03.18 (DE) Hamburg - Sporthalle

10.03.18 (SE) Gothenburg - Trädgarn

11.03.18 (SE) Stockhold - Fryshuset Klubben

12.03.18 (DK) Copenhagen - Pumpehuset

14.03.18 (CZ) Prague - Roxy

15.03.18 (HUN) Budapest - BNMC

16.03.18 (DE) Munich - Zenith

17.03.18 (DE) Stuttgart - Schleyerhalle

18.03.18 (BE) Brusseles - AB

19.03.18 (DE) Hannover - Capitol

20.03.18 (NL) Uetrecht - Tivoli Ronda

21.03.18 (DE) Saarbrücken - Garage

22.03.18 (CH) Geneve - Usine

23.03.18 (F) Toulouse - Le Metronum

24.03.18 (ES) Madrid - Sala But

25.03.18 (ES) Barcelona - Sala Razzmatazz

27.03.18 (F) Paris - La Machine

28.03.18 (CH) Zürich - Volkshaus

29.03.18 (AT) Vienna - Gasometer

30.03.18 (DE) Berlin - Huxleys Neue Welt

31.03.18 (DE) Cologne - Palladium

01.04.18 (DE) Erfurt - Thüringenhalle