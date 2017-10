Die schwedischen Kultmetaller von HEAVY LOAD werden sich für eine kurze Serie von Live-Gigs im nächsten Jahr reformieren, nicht zuletzt, um den mittlerweile 40. Geburtstag ihres Debütalbums zu zelebrieren.



Hier die bislang bestätigten Termine für 2018::



Apr. 28 - Keep It True XXI - Lauda-Königshofen, Germany

May 26 - Up The Hammers - Athens, Greece

Jun. 08 - Sweden Rock – Sölvesborg, Sweden



1978 hatten HEAVY LOAD ihre erste LP, "Full Speed At High Level", veröffentlicht und anschließend dank der Einrichtung eines eigenen Aufnahmestudios namens "Thunderload Studios2 und ihres eigenen Labels, Thunderload Records, ihre Alben wie "Metal Conquest" (1981), "Death Or Glory" (1982) und "Stronger Than Evil" (1983) auf den Markt gebracht.



Besagte Scheiben bzw. der komplette Backkatalog der Band wird nun via No Remorse Records erneut aufgelegt: zunächst ist der Re-Release von "Stronger Than Evil (1983) für den 26. Januar 2018 geplant und zwar als Digipak- und Standard-CD, als LP und CD-Paket, als limitiertes Boxset und als digitaler Download, allesamt mit sechs bislang unveröffentlichten Bonustracks und umfangreichem Booklet.



Hier ein klanglicher Vorgeschmack auf die Klassiker-Alben: