Die aus Sacramento (Kalifornien) stammenden Power Metaller von HELION PRIME steht ab sofort bei AFM Records unter Vertrag.

Die von Gitarrist Jason Ashcraft gegründete Formation ist seit 2014 aktiv und hat 2016 in Eigenregie ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlicht und das neue Label wird "Helion Prime" am 24. Februar 2017 nun offiziell auf den Markt bringen.



HELION PRIME "bewegen sich lyrisch im weiten Feld zwischen „Science Fact und Science Fiction“ – somit trifft Wissenschaft auf Fantasie und bildet die perfekte Verbindung, denn auch musikalisch verarbeitet die Band [...] verschiedene Einflüsse".



Hier der offizielle Videoclip zu dem Track "Life Finds A Way":







Erst vor wenigen Wochen konnten HELION PRIME mit Kayla Dixon ihre neue Frontfrau vorstellen und das Songwriting für Album No. 2 hat auch bereits begonnen.



Line-Up:



Kayla Dixon - Vocals

Jason Ashcraft - Rhythm Guitars

Chad Anderson - Lead Guitars

Jeremy Steinhouse - Bass

Alexander Bosson - Drums