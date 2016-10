Im Rahmen der „NOISE Lebt"-Kampagne werden am 18. November drei klassische Alben von HELLOWEEN über BMG/Pias auf Vinyl wiederveröffentlicht.



Hierbei handelt es sich um das 4te Album der Band „Pink Bubbles Go Ape" (1991), den Nachfolger „Chameleon" (1993) als letztes Werk mit Michael Kiske als Sänger sowie das 8te Studioalbum „Better Than Raw" (1998), welches zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl erscheinen wird.



Alle Alben wurden von den Original-Tapes re-mastered und werden auf 180g Vinyl erscheinen, wobei es sich bei den letzten beiden Titeln um Doppel-LPs im Gatefold handeln wird.



Weitere Titel aus dem umfangreichen Noise Backkatalog sind in Planung und werden in naher Zukunft das Licht der Welt als CD und/oder Vinyl erblicken.