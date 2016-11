Page Hamilton und HELMET haben bereits seit 28. Oktober 2016 ein neues Studio-Album namens "Dead To The World" via earMUSIC im Tonträgerfachhandel.

HELMET planen auch eine Europatournee im Zuge der Veröffentlichung von "Dead To The World" für Anfang 2017, hier die Trackliste und die bisher bestätigten Tourdaten:



Trackliste "Dead To The World":



01. Life or Death

02. I ♥ My Guru

03. Bad News

04. Red Scare

05. Dead To The World

06. Green Shirt

07. Expect the World

08. Die Alone

09. Drunk In The Afternoon

10. Look Alive

11. Life Or Death (Slow)





Tourdaten:



Jan 21 Lucerna Music Bar Prague, Czech Republic

Jan 23 SO36 Berlin, Germany

Jan 24 Scheune Dresden, Germany

Jan 25 Musikzentrum Hannover, Germany

Jan 26 Knust Hamburg, Germany

Jan 28 Voxhall Aarhus, Denmark

Jan 29 Tribute Sandnes, Norway

Jan 30 Vulkan Arena Oslo, Norway

Feb 01 Babel Malmö, Sweden

Feb 02 Debaser Strand Stockholm, Sweden

Feb 04 Klubi Tampere, Finland

Feb 07 Gebaude 9 Cologne, Germany

Feb 08 Doornroosje Nijmegen, Netherlands

Feb 09 De Casino Sint Niklaas, Belgium

Feb 11 La Maroquinerie Paris, France

Feb 12 La Sirene La Rochelle, France

Feb 13 Barbey Theatre Bordeaux, France

Feb 14 Le Metronum Toulouse, France

Feb 16 Razzmatazz 2 Barcelona, Spain

Feb 17 Caracol Madrid, Spain

Feb 18 Jimmy Jazz Vitoria Gasteiz, Spain

Feb 20 Le Moulin Marseille, France

Feb 21 Bienne Biel/Bienne, Switzerland

Feb 23 Traffic Club Rome, Italy

Feb 24 Fabrik Club Cagliari, Italy

Feb 25 Bronson Club Ravenna Ra, Italy

Feb 27 Szene Wien, Austria

Feb 28 Conrad Sohm Dornbirn, Austria

Mar 01 Kino Siska Ljubljana, Slovenia

Mar 02 Durer Kert Budapest, Hungary

Mar 03 Technikum Munich, Germany

Mar 04 Universum Stuttgart, Germany

Mar 06 Patronaat Haarlem, Netherlands

Mar 07 Het Depot Leuven, Belgium

Mar 08 De Kreun Kortrijk, Belgium

Mar 10 O2 Islington Academy London, United Kingdom

Mar 11 Academy 3 Manchester, United Kingdom

Mar 12 Cathouse Glasgow, United Kingdom