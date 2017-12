Die Hardcore-Ikone Henry Rollins [ROLLINS BAND, ex-BLACK FLAG] wird Anfang nächsten Jahres auf Tour gehen, allerdings nur als Moderator diverser Anekdoten, Fotostrecken und Reiseberichte seiner zahlreichen Trips zwischen Bagdad und Timbuktu und kommt zu ausgesuchten Termine auch nach Europa, u.a. auch für einen einzigen Auftritt nach Deutschland:





Feb. 04 - RBB Sendesaal - Berlin, Germany

Feb. 05 - Effenaar - Eindhoven, Netherlands

Feb. 06 - Vooruit Theaterzaal - Gent, Belgium

Feb. 08 - University Of East Anglia - Norwich, UK

Feb. 09 - Ondaatje Theatre at Royal Geographic Society - London, UK

Feb. 10 - Mitchell Library Theatre - Glasgow, UK

Feb. 11 - Academy 2 at University Of Manchester - Manchester, UK

Feb. 12 - Foundry at Sheffield University - Sheffield, UK