Ex-ACCEPT-Gitarrist HERMAN FRANK [u.a. VICTORY, PANZER] wird seine neue Solo-LP, "The Devil Rides Out", am 18. November 2016 via AFM in den sortierten Fachhandel bringen.



Die neue Scheibe wird als CD, limitiertes Digipak [mit Bonustrack], limitierte, silberne Vinyl-LP und als limitiertes Box-Set erhältlich sein und wurde von FRANK HERMAN produziert und von Charlie Bauerfeind [u.a. BLIND GUARDIAN, HAMMERFALL, HELLOWEEN] gemixt. Neben Gitarrist Frank ist als Sänger der Schwede Rick Altzi [MASTERPLAN, AT VANCE], Drummer Andre Hilgers [ex-RAGE] und schließlich Basser Michael Müller [JADED HEART] mit von der Partie.