Am 18. November 2016 erscheint mit "The Devil Rides Out" erscheint das neue, bereits dritte Album von HERMAN FRANK.

In Form der neuen Single mitsamt Video zu dem Song "Ballhog Zone" gibt es einen ersten Vorgeschmack.



HERMAN FRANK Line-Up:



• Rick Altzi (MASTERPALN, AT VANCE) - Vocals

• Herman Frank (ex-ACCEPT, VICTORY) - Guitar

• Michael Müller (JADED HEART)- Bass

• André Hilgers (ex-RAGE) - Drums