Das Debüt-Album der New Yorker Metal-Band HITTMAN wird via No Remorse Records am 31. Oktober 2017 erneut veröffentlicht, kurz vor dem 30. Geburtstag des Original-Releases aus dem Jahre 1988.

Mit enthalten als Bonusmaterial wird das Original-Demo von HITTMAN aus dem Jahre 1985 sein, remixt und remastert, versteht sich. Zudem ist ein 24-seitiges Booklet mit diversen Fotos, Presseartikeln und Liner Notes des Rockjournalisten Dave Reynolds, der seinerzeit u.a. für "Kerrang!" und "Metal Forces" geschrieben hat.



HITTMAN werkeln zudem an neuem Material für ein Album, das im nächsten Jahr pünktlich zum "Keep It True"-Festival in Lauda-Königshofen erscheinen soll, wo die Band ihre offizielle Reunion-Show auf die Bühne bringen will und zwar im Original-Line-Up mit Sänger Dirk Kennedy, Gitarrist Jim Bacchi, Drummer Chuck Khoury und Gitarrist John Inglima [HITTMAN-Bassist Mike Buccellato war im Jahre 2013 verstorben].