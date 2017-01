Die schwedischen Retro-Hardrocker von HORISONT präsentieren hier das Video zum Titeltrack ihres neuen Albums, "About Time", das am 03. Februar 2017 via Century Media Records veröffentlicht wird.



"About Time" wird als "Special Edition"-Digipak, als Standard-CD, Gatefold-LP und als digitales Album in den Handel gelangen.



HORISONT ist:



Axel – Vocals

Charles – Guitar

David – Guitar

Magnus – Bass

Pontus – Drums