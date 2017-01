Die amerikanischen Hard Rocker HOUSE OF LORDS haben mit "Oceans Divide" einen ersten Song von ihrem nächsten Album vorgestellt. Selbiges wird den Titel "Saint Of The Lost Souls" tragen und am 24. März über das italienische Label Frontiers Music in den Handel kommen.







01. Harlequin

02. Oceans Divide

03. Hit the Wall

04. Saint of the Lost Souls

05. The Sun Will Never Set Again

06. New Day Breakin'

07. Reign of Fire

08. Concussion

09. Art of Letting Go

10. Grains of Sand

11. The Other Option