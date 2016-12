Die beiden ehemaligen MORBID ANGEL-Mitglieder David Vincent (Vocals, Bass) und Drummer Tim Yeung haben sich mit den Gitarristen Bill Hudson (CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) und Ira Black (METAL CHURCH, LIZZY BORDEN) zusammen getan, um unter dem Nammen I AM MORBID klassische MORBID ANGEL-Songs auf die Bühne zu bringen.



Die neue Band, die Material aus den MORBID ANGEL-Alben "Altars Of Madness" (1989), "Blessed Are The Sick" (1991), "Covenant" (1993) und "Domination" (1995), darbieten wird, hat bereits zwei Shows in Planung, allerdings zunächst nur in Brasilien, weitere Dates sollen aber in Kürze folgen.