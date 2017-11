Die U.S. Metaller ICED EARTH werden sich im kommenden Januar auf eine kleinere Tour durch Europa begeben und dabei vor allem in Deutschland Station machen. Ebenfalls mit dabei: Die einheimischen Power Metaller FREEDOM CALL sowie ihre Kollegen von METAPRISM. Hier die Termine:



Jan. 09 - Saarbrücken, Germany @ Garage

Jan. 10 - Berlin, Germany @ Festsaal

Jan. 11 - Hannover, Germany @ Capitol

Jan. 12 - Geiselwind, Germany @ Musichall

Jan. 13 - Leipzig, Germany @ Hause Auesee

Jan. 14 - Osnabrück, Germany @ Hyde Park

Jan. 16 - Hamburg, Germany @ Markthalle

Jan. 17 - Wiesbaden, Germany @ Schlachthof

Jan. 18 - Bochum, Germany @ Zeche

Jan. 19 - Regendsburg, Germany @ Airport Obertraubling

Jan. 20 - Memmingen, Germany @ Kaminwerk

Jan. 21 - Pratteln, Switzerland @ Z7

Jan. 23 - Thessaloniki, Greece @ Principal Club *

Jan. 24 - Athens, Greece @ Fuzz Club *



* ICED EARTH only