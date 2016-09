ICED EARTH haben sich nach dem Ausscheiden von Troy Seele die Dienste von Gitarrist Jake Dreyer [WHITE WIZZARD, KOBRA AND THE LOTUS] gesichert, der die Band bereits auf der anstehenden "MTV Headbangers Ball"-Europa-Tour im Dezember zusammen mit ENSIFERUM, KATAKLYSM und UNEARTH verstärken wird.



Das nächste ICED EARTH-Album, das voraussichtlich "The Judas Goat" heißen wird, soll 2017 veröffentlicht werden.