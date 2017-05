ICED EARTH, die Power Metaller von der amerikanischen Ostküste, haben mit "The Great Heathen Army" ein weiteres Lyric-Video zu ihrem am 16. Juni erscheinenden Album "Incorruptible" veröffentlicht. Die Nummer war als Live-Version der erste Vorbote des kommenden ICED EARTH-Albums.











01. Great Heathen Army

02. Black Flag

03. Raven Wing

04. The Veil

05. Seven Headed Whore

06. The Relic [Part 1]

07. Ghost Dance [Awaken The Ancestors]

08. Brothers

09. Defiance

10. Clear The Way [December 13th, 1862]



01. Great Heathen Army02. Black Flag03. Raven Wing04. The Veil05. Seven Headed Whore06. The Relic [Part 1]07. Ghost Dance [Awaken The Ancestors]08. Brothers09. Defiance10. Clear The Way [December 13th, 1862]