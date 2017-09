IGORRR - das Brainchild des französischen Musikers und Komponisten Gautier Serre - werden in Kürze ihre Tour beginnen. Die Daten findet ihr weiter unten!



Um einen Eindruck von der Liveperformance der Band IGORRR zu bekommen, könnt ihr euch jetzt die Liveshow ansehen, die IGORRR kürzlich beim Dour Festival abgezogen haben:







Gautier Serre: "Wir freuen uns sehr darüber, sehr bald für zwei Monate auf die Straße zurückzukehren, um unsere Musik in ganz Europa vorzustellen. Unsere Liveshow provoziert immer sehr unterschiedliche Reaktionen, manchen gefällt sie, anderen weniger. Für uns wird es wie jeder Livegig eine sehr intensive Erfahrung und wir werden alles geben!"



IGORRR

01/10/17 TR - Istanbul - Salson

04/10/17 IL - Tel Aviv - Gagarin

06/10/17 FR - Nimes - Paloma

07/10/17 ES - Barcelona - Razzmatazz

08/10/17 ES - Madrid - Caracol

09/10/17 FR - Bordeaux - Iboat

10/10/17 FR - Nantes - Le Ferrailleur

11/10/17 FR - Brest - La Carène

13/10/17 NL - Rotterdam - Rvlt Festival

14/10/20 NL - Arnhem - Willemeen

15/10/17 FR - Reims - La Cartonnerie

16/10/17 FR - Rouen - Le 106

17/10/17 FR - Lille - Aeronef

19/10/17 FR - Metz - Les Trinitaires

20/10/17 FR - Séléstat - Rock Your Brain Festival

21/10/17 FR - Cannes - Make Some Noise Festival

22/10/17 IT - Milano - Magnolia

23/10/17 IT - Calenzano - Cycle Club

25/10/17 SK - Bratislava - Randal

26/10/17 HU - Budapest - Durer Kert

27/10/17 CZ - Praha - Nova Chmelnice

28/10/17 DE - Berlin - Bi Nuu

29/10/17 DE - Dresden - Scheune

30/10/17 DE - Hamburg - Logo

01/11/17 DE - Hannover - Glocksee

02/11/17 GR - Athens - t.b.a.

03/11/17 BG - Sofia - Mixtape 5

04/11/17 BE - Antwerpen - GrindWaarpen Festival

05/11/17 UK - Milton - The Craufurd Arms

07/11/17 UK - Birmingham - The Flapper

08/11/17 UK - London - 02 Academy Islington

09/11/17 UK - Glasgow - Audio

10/11/17 UK - Manchester - Rebellion

13/11/17 FR - Toulouse - Rex

14/11/17 FR - Clermont-Ferrand - La Coopérative De mai

15/11/17 FR - Paris - La Maroquinerie

16/11/17 FR - Lyon CCO

17/11/17 CH - Bulach - Wooz Club

18/11/17 CH - Bulle - Ebullition