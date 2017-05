Am 16. Juni veröffentlichen IGORRR - das Projekt des französischen Musikers und eklektischen Komponisten Gautier Serre - ihr neues Album "Savage Sinusoid" via Metal Blade Records. Darauf vereinen sich elektronische Manipulationen, Akkordeon, Saxofon, Sitar, Cembalo, Mandoline und Streicher mit Blastbeats, fetten Riffs, Grunts und operettenhaftem Gesang.



Schaut euch jetzt das zweite behind-the-scenes Video zu "Savage Sinusoid" hier an:







Teil 1 findet sich hier: