Die Ostküsten-Deather IMMOLATION haben einen ersten Trailer zu ihrem kommenden Album "Atonement" ins Netz gestellt. Die Platte wurde von Zack Ohren [ALL SHALL PERISH, DECREPIT BIRTH, SUFFOCATION] abgemischt und wird am 24. Februar via Nuclear Blast in den Handel kommen.







01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany