Angesichts des Erscheinens ihres neuen Albums "Atonement" am kommenden Freitag [24. Februar] haben die amerikanischen Death Metaller IMMOLATION mit "Fostering The Divide" einen neuen Song nebst Lyric-Video veröffentlicht:











01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany