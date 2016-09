Laut Bassist/Sänger Ross Dolan von den New Yorker Death Metal-Veteranen von IMMOLATION sind die Arbeiten bzw. Sessions zum Nachfolger zu "Kingdom Of Conspiracy" von 2013 beendet.

Die Band sei derzeit mit dem Mix befasst, das Artwork ist fertig und stilistisch bewege man sich eher in Richtung der "Kingdom"- und "Providence"-EP [2011] bzw. von "Majesty And Decay" [2010].



IMMOLATIONs neuntes Full Length-Album, "Kingdom Of Conspiracy", wurde im Mai 2013 via Nuclear Blast veröffentlicht und seinerzeit in den "Sound Studios" in Millbrook, New York zusammen mit Produzent Paul Orofino aufgenommen, mit Mix und Mastering von Zack Ohren [u.a. DECREPIT BIRTH, SUFFOCATION].