Die New Yorker Death Metal-Band IMMOLATION wird ihr neues Album »Atonement« am 24. Februar über Nuclear Blast veröffentlichen.



Heute liefert die Band bereits ihren dritten Trailer für die kommende Scheibe, in dem Gitarrist Robert Vigna erzählt, wie er die Songs für das Aufnahmestudio schreibt und vorbereitet.







Tracklist für »Atonement«:

01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany

Bonustrack (nur auf CD):

12. Immolation (Neuauflage)