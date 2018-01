Die norwegischen Black Metaller von IMMORTAL, aktuell bestehend aus Texter/Gitarrist Demonaz (alias Harald Nævdal) und Drummer Horgh (alias Reidar Horghagen), haben die Arbeiten an ihrem mittlerweile neunten Studio-Album, das Ende 2018 via Nuclear Blast erscheinen soll, abgeschlossen.



Produziert hat Peter Tägtgren in seinem "Abyss Studio", der bereits bei den IMMORTAL-LPs "At The Heart Of Winter", "Damned In Black", "Sons Of Northern Darkness" und "All Shall Fall" mit von der Partie gewesen ist und der auch den Bass bei den Aufnahmen übernommen hat.



IMMORTALs neue Scheibe wird folgende Songs umfassen: "Northern Chaos Gods", "Into Battle Ride", "Gates To Blashyrkh", "Grim And Dark", "Called To Ice", "Where Mountains Rise", "Blacker Of Worlds" und "Mighty Ravendark".