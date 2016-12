Die norwegischen Black Metaller von IMMORTAL, die sich aktuell aus dem Duo Demonaz (alias Harald Nævdal, GItarre, Lyrics) und Drummer Horgh (a.k.a. Reidar Horghagen) rekrutieren, werden im kommenden Januar ins Studio gehen, um ihr mittlerweile neuntes Album einzuspielen, das dann Ende 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht werden soll.



IMMORTAL werden erneut mit Produzent Peter Tägtgren [u.a. PAIN, HYOPCRISY] im "Abyss Studio" aufnehmen, der bereits bei den letzten vier Scheiben mit von der Partie gewesen ist, zudem werde man "zur Winterzeit ins Studio gehen, um die richtige Atmosphäre" generieren zu können.

Als erste Tracks wurden bereits Titel wie "Northern Chaos Gods", "Into Battle Ride", "'Gates To Blashyrkh", "Blacker Of Worlds", "'Where Mountains Rise", "Grim And Dark", "Called To Ice" und "Ravendark" bekannt.