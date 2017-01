IN FLAMES haben sich die Dienste von Håkan Skoger (PASSENGER, GARDENIAN) als Live-Bassist für die kommende Europatour zusammen mit AVENGED SEVENFOLD und DISTURBED gesichert.

Skoger ersetzt damit den langjährigen IN FLAMES-Tieftöner Peter Iwers, der im vergangenen November bekannt gegeben hatte, dass er die Band verlassen wird.



"Battles", IN FLAMES' mittlerweile zwölftes Studio-album, wurde im November 2016 via Nuclear Blast veröffentlicht.