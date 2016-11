Der Bassist Peter Iwers hat die schwedischen Melodic Death bzw. Modern Metaller von IN FLAMES verlassen, um "sich anderen Unterfangen zu widmen."

Die laufende US-Tour ist die letzte, die Iwers gemeinsam mit IN FLAMES auf der Bühne stehen wird und der Tieftöner dazu: "Es sind fast 20 Jahre an Spass gewesen und ich bin Euch allen unendlich dankbar für all' Eure Unterstützung, die Ihr mir und dem Rest der Jungs über die ganzen Jahre gegeben habt. Ihr habt das alles möglich gemacht. Jetzt ist es für mich aber an der Zeit, mit anderen musikalischen und auch nicht-musikalischen Abenteuern weiter zu machen.



Ich wünsche Niclas, Anders, Björn und Joe nur das Allerbeste.



Ich hoffe, Euch Jesterheads auch bei meinen zukünfitigen Unternehmungen unterwegs zu treffen."

Pikanterweise hatte Iwers jüngst verlauten lassen, dass er eine neue Band mit ex-IN FLAMES-Gitarrist Jesper Strömblad gegründet hat.



"Battles", IN FLAMES' zwölftes Studio-Album, wurde am 11. November 2016 via Nuclear Blast veröffentlicht.