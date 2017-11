Die ehemaligen Melodic Death Metaller von IN FLAMES aus Göteborg werden eine EP mit Cover-Versionen namens "Down, Wicked & No Good" veröffentlichen.



Dabei covern sie u.a. DEPECHE MODE mit ihrem 1997er Hit "It's No Good" und machen deswegen heute ab 13 Uhr auch die DEPECHE MODE-"Facebook"-Seite damit unsicher und werden dort ein Video zu ihrer Version vorstellen.

Zusätzlich umfasst die Cover-EP auch noch den ALICE IN CHAINS-Track "Down In A Hole", CHRIS ISSAKs Schmachtnummer "Wicked Game" und eine Live-Version von NINE INCH NAILS' "Hurt".



IN FLAMES' immer noch aktuelles, zwölftes Studio-Album, "Battles", wurde im November 2016 via Nuclear Blast veröffentlicht.