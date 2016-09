Nach dem Fortgang ihres langjährigen Freundes und Schlagzeugers Daniel Svensson kann die schwedische Band IN FLAMES ihr neues, fünftes Mitglied der Öffentlichkeit zu präsentieren: Joe Rickard!



Statement der Band:

"Wir ihr wisst, hat unser Drummer und Bruder Daniel Svensson vor einiger Zeit IN FLAMES verlassen, um sich anderen Träumen zu widmen. Er ist immer noch ein Teil von uns, wenn wir Songs schreiben und wir werden die Zeit mit ihm immer in Ehren halten, denn wir sind sehr dankbar für jeden Tag, den er die letzten 20 Jahre mit uns verbracht hat! Unser zwölftes Album ist das erste, das wir seit 1998 ohne ihn veröffentlichen werden, als wir demnach ohne ihn ins Studio gingen, fühlte es sich sehr seltsam an. Wir wussten damals nicht, ob wir ihn jemals ersetzt bekämen und ohne ihn Musik zu machen, war, als würde ein ganz großer Teil von IN FLAMES einfach fehlen. Von Februar bis April 2016 nahmen wir unser neues Album mit dem legendären Produzenten Howard Benson auf. Howard und sein Team sprengte unsere Grenzen und verschaffte uns völlig neue Energie. Wir fühlten uns Zuhause bei ihm und eines Tages stellte er uns seinen Studiodrummer vor, mit dem er viele Jahre zusammen gearbeitet hatte - es war Joe Rickard. Früher war Joe Mitglied der grammynominierten RED, tourte mit zahlreichen Bands und spielte auf Alben von großen Acts wie RED, Vamps, Starset, Brian "Head" Welch... und jetzt natürlich auch unser eigenes "Battles". Joe ist ein Naturtalent und bei ihm sieht alles ganz einfach aus, wenn er es tut. Und als wir sahen, wie umstandslos er unsere Songs einspielte, wussten wir, dass es keinen besseren für uns gab. So sahen wir es als großen Service an Daniel, dass wir nun sichergehen konnten, dass sein Platz würdevoll besetzt wird.

Daniel, danke für all dein grandioses Talent und die Zeit, die du mit uns verbracht hast. Wir sind unendlich glücklich, dass wir das Privileg hatten, mit dir all die Jahre zu arbeiten und ohne dich wären wir niemals so weit gekommen.

Doch jetzt, Jesterheads, begrüßt bitte JOE RICKARD in den Reihen von IN FLAMES und heißt ihn herzlich willkommen auf unserer nächsten Tour!"



Zusammen mit AVENGED SEVENFOLD und DISTURBED:

January 10 – Glasgow, UK @ The SSE Hydro

January 12 – Newcastle, UK @ Newcastle Metro Radio Arena

January 13 – Birmingham, UK @ Birmingham Genting Arena

January 15 – Sheffield, UK @ Sheffield Arena

January 16 – Manchester, UK @ Manchester Arena

January 18 – Nottingham, UK @ Motorpoint Arena Nottingham

January 19 – Cardiff, Wales, UK @ Motorpoint Arena Cardiff

January 21 – London, UK @ Peninsula Square O2 Arena